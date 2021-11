Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, in care se spune ca poarta arma, au devenit virale. Medicul spune ca este „dezinformare”, iar el nici macar nu are permis de port arma. Imaginile cu dr. Raed Arafat care ar purta arma la brau au devenit virale, insa…

- Specialiștii in sanatate Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel au participat, sambata, in calitate de experți, la Guvern, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara. In cadrul discuțiilor, PSD a propus acordarea unui certificat verde temporar. Potrivit unui comunicat…

- In Romania sunt extrem de multe persoane dezinformate, spune Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Acesta gasește drept vinovate unele platforme sociale ce raspandesc numai minciuni legate de pandemie, iar oamenii tind sa creada acele lucruri. „Sunt oameni care raspandesc știri…

- Alexandru Rafila a subliniat importanta tratarii bolilor cronice Alexandru Rafila. Foto: Radio România Oltenia Amânarea unor proceduri medicale timp de 30 de zile poate sa duca la agravari ale patologiei de baza, a atras atenția deputatul PSD Alexandru Rafila. …

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a transmis luni ca se va lua masura ca pentru o durata de 30 de zile sa fie suspendate internarile si interventiile chirurgicale, precum si alte tratamente si investigatii medicale care nu reprezinta urgente si care pot fi reprogramate.…

- Clienții mall-urilor vor avea acces in zona de food-court doar in baza certificatului Covid, a anunțat Raed Arafat. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca intrarile in zonele de food-court din mall-uri vor fi delimitate, astfel incat sa poata intra doar cei care prezinta un ceritificat Covid.…