- „Situatia este una ingrijoratoare si acest lucru il vedem cu totii. Avem cresteri continue in fiecare saptamana. Intr-o saptamana am avut o dublare, deci saptamana trecuta a inceput-o cu doua mii cinci sute, am terminat-o cu cinci mii si ceva de cazuri. Asta ne atrage atentia ca suntem intr-o faza in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, catalogheaza drept „ingrijoratoare” situatia privind evolutia cazurilor de COVID-19 in aceasta perioada a pandemiei. Conform medicului, datele Institutului National de Sanatate Publica arata ca impactul bolii asupra copiilor in acest val…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca daca nu se va impune vaccinarea obligatorie in instituțiile esențiale, va fi nevoie de o testare periodica a angajaților acestora. Daca salariații se infecteaza cu coronavirus, nu va mai avea cine sa munceasca, a declarat Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, afirma ca nu se pune problema introducerii obligativitatii vaccinarii anti-COVID pentru unele sectoare, insa sustine, in ceea ce priveste sectorul sanitar, ideea ca angajatii sa se testeze pe banii lor, pe motiv ca "nu e normal…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca Romania nu se va mai confrunta cu carantina nationala in cazul unui posibil val patru al pandemiei. Arafat a fost intrebat joi, la finalul sedintei de Guvern, daca in valul patru ar putea exista o noua carantina, asa cum a fost…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, marti, ca situatia epidemiologica din Romania este foarte buna, in prezent, insa a subliniat ca vaccinarea ramane solutia in contextul raspandirii variantelor Delta si Delta plus a noului coronavirus. “Oamenii trebuie sa se informeze…