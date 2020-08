Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a amenințat cu moartea pe secretarul de stat Raed Arafat, printr-un mesaj postat pe Facebook, a fost reținut joi pentru amenințare in scop terorist, iar vineri a fost plasat sub control judiciar, noteaza digi24.ro. Potrivit aceleași surse, in luna iulie, Raed Arafat a fost amenintat…

- Barbatul care l-a amenuintat cu moartea pe Raed Arafat intr-o postare pe Facebook in luna iulie a fost retinut, vineri, de procurorii DIICOT. Raul Coltor, un barbat din Alba Iulia adept al conspirationistilor, a scris ca il va ucide pe seful DSU, iar Raed Arafat a facut plangere penala pe numele acestuia.

- Un barbat care l-a amenințat cu moartea pe secretarul de stat Raed Arafat a fost reținut vineri, urmand sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, anunța Antena 3.In luna iulie, intr-o postare pe Facebook, care intre timp a fost ștearsa, barbatul susținea ca Raed Arafat…

- "Este vorba despre doua amenintari cu moartea care au fost publice si destul de evidente de oameni care au vrut sa faca rau. Una printr-un film care a fost publicat si cealalata prin postarea publica pe care o stie toata lumea. Au fost serioase si nu poti sa permiti asa ceva!", a declarat Raed Arafat,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat la DIICOT pentru a depune plangere impotriva lui Raul Coltor, cel care l-a amenintat cu moartea pe pagina de Facebook, transmite Digi24."Depun plangere. Vorvim cand ies", a declarat Raed Arafat, seful Departamentului pentru…

- Raed Arafat a fost amenintat cu moartea, pe Facebook, de un adept al teoriei conspiratiei conform careia noul coronavirus nu ar exista. Raed Arafat, mesaj amenintator primit pe Facebook de la un adept al teoriei conspiratiei Politia face verificari in acest caz, noteaza Digi24. Intre timp,…

- Raed Arafat primește amenințari cu moartea pe Facebook. Persoana care a afirmat in spațiul public ca il va gasi și ucide pe secretarul de stat al MAI, se numește Raul Coltor. Omul susținea anul trecut ca este spion și ca are informații despre o rețea de proxeneți.

- Nu mai exista nicio urma de dubiu. Restricțiile inca existente, interdicțiile impuse de alte state cetațenilor romani, obligația de a purta maști și amenințarile apocaliptice pun la grea incercare nervii romanilor. Daca unii rabufnesc pe internet, iar alții se conformeaza obligațiilor legale, unii…