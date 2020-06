Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat susține ca daca situația se inrautațește, s-ar putea ca relaxarea restricțiilor sa nu mai fie din 15 mai. Secretarul de stat in MAI, a declarat Antena 3 ca suntem inca in aprilie și nu poate spune cum va arata ziua de 15 mai și ce masuri…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Gradinițele, școlile si universitațile NU SE REDESCHID pana la toamna Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce, a avut, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce, astazi, la ora 12, a avut, la Cotroceni, , o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica Anisie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne,Marcel…

- In mai puțin de o ora, la Palatul Cotroceni urmeaza sa ajunga atat prim-ministrul Ludovic Orban, cat și trei dintre șefii de ministere din cadrul Executivului – ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul de Interne, Marcel Vela, și ministrul Educației, Monica Anisie. La ora 12 urmeaza sa inceapa o…

- "Vor incepe masurile de relaxare de la 15 mai, dar vor fi treptate. Faptul ca incep masurile de relaxare asta nu inseamna ca nu trebuie sa fim precauți. Se relaxeaza unele lucruri, dar cetațenii trebuie sa fie mult mai responsabili. Eu vreau ca populația sa ințeleaga ca relaxarea dupa 15 mai…

- Dupa data de 15 mai, cand se incheie starea de urgenta, nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut declaratii de presa dupa o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta va avea loc la ora 12,00. La intalnire participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat sambata ca este foarte posibil ca starea de urgenta decretata in contextul pandemiei de coronavirus sa fie prelungita cu inca o luna. Decizia ar putea fi luata in cursul saptamanii viitoare. „Daca vorbim de starea de urgenta,…