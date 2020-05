Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca va fi foarte greu sa se mai separe spitalele COVID de cele non-COVID si fiecare unitate medicala „trebuie sa se adapteze”. „Cu cat scade numarul cazurilor, cu atat aceste spitale se intorc la o activitate normala, in final…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și conducatorul Grupului pentru Comunicare Strategica, dr. Raed Arafat, a declarat, in acest sfarșit de saptamana, pentru postul de televiziune Digi 24, ca viitoarele masuri de relaxare a restricțiilor impuse de pandemia Covid-19 vor fi graduale. Masurile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19... The post Raed Arafat a anuntat cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta adoptarea a patru Ordine ale comandantului actiunii, noile acte prevazand ca medicii nu pot refuza tratamentul unui pacient pe motiv ca acesta nu a fost testat pentru Covid-19 si ca personalul sanitar nu poate refuza detasarea la…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Romania si 43 de decese. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca situatia imbolnavirilor si a deceselor consemnate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta adoptarea a patru Ordine ale comandantului actiunii, noile acte prevazand ca medicii nu pot refuza tratamentul unui pacient pe motiv ca acesta nu a fost testat pentru Covid-19 si ca personalul sanitar nu poate refuza detasarea la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se ia in calcul posibilitatea detasarii unor medici epidemiologi de la spitalele aflate in administrarea Primariei Capitalei catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti. Arafat anunta, de asemenea, ca a discutat cu ministrul Transporturilor,…