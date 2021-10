Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a acordat ingrijiri unui pasager la bordul unui avion. Omul potrivit la locul potrivit, aflat intr-o cursa comerciala Paris-București, aseara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a fost rugat de pasagerii care l-au recunoscut pe medicul roman de origine siriana, sa intervina…

- Constanțenii au protestat, vineri seara, in fața Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, unde șapte pacienți internați in secția de Terapie Intensiva, cu COVID-19, au murit arși in urma unui incendiu. Manifestanții au cerut demisia lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a prezentat, vineri, evoluția pandemiei de coronavirus in Romania din 10 septembrie pana acum. Acesta a precizat ca trendul atat al infectarilor, cat și al internarilor la Terapie Intensiva este in creștere. „Ca numar…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat, la B1 TV, ca masca de protectie ar putea deveni, din nou, obligatorie in toate spatiile, daca se observa o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, noteaza News.ro . Intrebat daca masca va redeveni obligatorie in toate…

- Varful valului 4 al pandemiei de COVID-19 este așteptat la finalul lunii septembrie, potrivit estimarilor Institutului Național de Sanatate Publica, iar scenariul cel mai rau la care se așteapta specialiștii in acest moment este de 4.000 de pacienți COVID-19 internați in total, in varful valului 4 –…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, nu exclud in mod categoric obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19, precizand doar ca „in acest moment” nu exista o discuție in acest sens. „Cel puțin eu nu am participat la nicio discuție…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a declarat ca trendul crescator privind infectiile cu SARS-CoV-2 și lipsa de interes pentru vaccinare ingrijoreaza, el atragand atentia asupra faptului ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta si aratand ca in Romania doi tineri fara…

- Autoritațile vor decide cat și cum relaxeaza restricțiile de la 1 august in funcție de evoluția epidemiologica, a declarat vineri seara, la Digi 24, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Daca impactul este major pe spitale și pe ATI și crește mortalitatea, abordarea va…