Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea de Apel București au anulat carantina instituita in comuna Gornet, județul Prahova. Decizia vine la mai puțin de doua saptamani de cand mii de locuitori au fost obligați sa intre in carantina, dupa apariția a 15 cazuri de coronavirus.

- Primul termen in dosarul in care satul prahovean Gornet contesta decizia prin care a fost plasat in carantina, cerand plata unor daune de patru milioane de euro, are loc luni, la Curtea de Apel Bucuresti, relateaza News.ro.Citește și: Justiția pe surse - Principalele evenimente ținute 'la secret'…

- Romania, din pacate, treptat intra in carantina, avand in vedere ca localitatea Gornet din județul Prahova, unde au fost inregistrate 15 cazuri noi intre 8 și 20 iulie, și localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, unde au fost inregistrate 32 de cazuri de COVID-19 la o populație…

- Decizia Comitetului pentru Situații de Urgența de a carantina localitatea Gornet din Prahova face primele victime. Mai mulți oameni au fost dați afara de la locul de munca, dupa ce localitatea a intrat in carantina. O femeie a povestit, la Romania TV, ca lucreaza la o firma de paza din Ploiești și…

- Oamenii din comuna prahoveana Gornet au atacat in instanta ordinul prin care in localitatea lor s-a impus carantina pentru o perioada de doua saptamani. Acestia cer daune de jumatate de milion de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta si vor ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat.

- Autoritatile din comuna prahoveana Gornet, aflata in carantina din cauza unui focar de COVID-19, vor ataca in instanta ordinul semnat de Raed Arafat. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a apreciat ca localitatea se afla in risc epidemiologic si biologic dupa ce sapte persoane au fost recent testate…

- ORDINUL SEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA nr. 4659202 din 22 07 2020, privind instituirea carantinei zonale in localitatea Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova Luand in considerare situatia epidemiologica din judetul Prahova, comuna Gornet, localitatea Gornet, generata de coronavirusul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a decis ca in satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, sa fie instituita carantina zonala, incepand de miercuri, ora 17:00, dupa ce 32 de localnici au fost infectați cu noul coronavirus. Masura va fi valabila 14 zile, informeaza…