Raed Arafat e rudă cu Omar Hayssam?! Șeful DSU a răbufnit: Nu e singura minciună Șeful DSU Raed Arafat a declarat ca circula multe minciuni sau fake-news-uri despre el și instituția pe care o conduce. Una dintre acestea este ca ar fi “condamnat la moarte la el acasa”, acasa „in capul altora” fiind „altundeva”, spune el. Arafat a precizat ca informația falsa a pornit de la “o doamna senatoare”.Secretarul de stat in MAI s-a referit și la informația falsa care spune ca ar fi declarat ca slujba de Paște se poate devansa pana la ora 22:00 sau se poate reprograma pentru a doua zi. „Speranța noastra este sa avem o mai mare libertate decat a fost anul trecut. Depinde și de situația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

