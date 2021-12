Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, ca testele pe baza de saliva distribuite in scoli nu se pot contamina in momentul in care se compun chiturile de testare, mai ales daca persoanele care le manuiesc s-au spalat pe maini. Intrebat despre momentul…

- In toata Europa testele de saliva pentru elevi au ajuns pe componente ambalate separat. Sorin Cimpeanu spune ca directorii de școli impreuna cu inspectoratele școale vor gasi soluții pentru felul in care sunt distribuite testele. Raed Arafat, a spus ca și testele antigent au fost achizionate in condiții…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat despre testele pe baza de saliva ajunse in scoli, ca daca autoritatile faceau solicitare ca doresc ca acestea sa fie asamblate individual era riscul sa nu gaseasca cine sa le faca, dar si ca livrarea sa fie intarziata. Arafat…

- Testele de saliva au ajuns in școli in cutii mari de carton in care se gasesc 50 de bețișoare intr-o punga, 50 de capacele intr-o punga, 50 de flacoane intr-o punga, 50 de pliculețe cu substanța intr-o punga. „Fara instrucțiuni, fara prospect. Noaptea minții!”, spune senatorul USR, Ștefan Palarie. Senatorul…

- Ministerul Educatiei a solicitat Ministerului Sanatatii sa explice in mod clar felul in care se vor face testele rapide antigen din saliva pentru diagnosticarea infectiei cu COVID-19 la elevi, a informat instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu intr-un comunicat. Concret, ministerul Educatiei…

- Testarea din saliva trebuie sa fie facuta de cadrele didactice, spune, sambata, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Șeful DSU a spus, sambata, la Maratonul Informarii, ca prima tranșa de teste nederanjante, din saliva, urmeaza sa fie livrata, dar intre…

- Membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) s-au intrunit sambata, 9 octombrie, și au aprobat Hotararea nr. 83 „privind includerea testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva in categoria stocurilor de urgența medicala de stricta necesitate,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” avertizeaza Guvernul Romaniei ca va ataca in justiție „orice act prin care angajații din invațamant vor fi obligați sa se testeze pe banii lor pentru depistarea COVID -19”, potrivit unui comunicat de presa.…