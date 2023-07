Stiri pe aceeasi tema

- 40 de pompieri romani, care se afla in prezent in zona Attica din Grecia, vor fi mutati in insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetație scapate de sub control, a anunțat miercuri, 26 iulie, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).„Cei 40 de salvatori romani, cu 3 masini de…

- Incendiile din diferite parti ale Greciei au fost aduse sub control miercuri, conform presei elene, transmite DPA și Agerpres. Insa, in conditiile temperaturilor de vara, pericolul de incendiu ramane foarte ridicat, conform unui avertisment al Apararii Civile. „Pericolul nu a trecut inca”, a declarat…

- Incendiile de vegetație din Grecia fac ravagii in continuare. Colonelul Alexandru Csilik, comandantul unui modul specializat pentru stingerea incendiilor de padure a vorbit despre lupta pompierilor romani cu flacarile din insula Rodos. Colonelul Alexandru Csilik a precizat ca in Grecia sunt alocați,…

- Peste 2.000 de turisti au fost trimisi acasa luni, operatorii de turism au anulat calatoriile viitoare, iar localnicii s-au adapostit, in timp ce incendiile de vegetatie fac ravagii pe insula greceasca Rodos pentru a saptea zi, transmite Reuters. Autoritatea de Protectie Civila a avertizat ca amenintarea…

- Șeful DSU - Raed Arafat a anunțat public ca romanii care aveau programata vacanțe in insulele din Grecia afectate de incendii NU ar trebui sa mai mearga. Secretarul de stat a precizat ca sunt evacuari masive din insulele Rhodos, probabil ca urmeaza și din Corfu. Peste 130 de romani sunt trimiși sa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretar de stat Raed Arafat, a anuntat ca 40 de pompieri suplimenteaza, incepand de miercuri, contingentul fortelor de interventie din Romania in sprijinul Greciei care se confrunta cu incendii de padure, potrivit Agerpres.Secretarul de stat…

- Grecia e in alerta dupa ce incendiile de vegetatie au distrus zeci de case si au mistuit hectare intregi de pamant. Sute de pompieri s-au mobilizat, iar, printre echipele de interventie, sunt si romani. Situatia nu pare insa se imbunatatesca. Meteorologii anunta zile de foc, cu temperaturi ce pot ajunge…