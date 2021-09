Raed Arafat dă cea mai proastă veste: DEPĂȘIM 10.000 de infectări pe zi Raed Arafat, coordonatorul DSU, da cea mai proasta veste romanilor. Mai exact, el susține ca „este posibil” ca Romania sa depașeasca pragul de 10.000 de infectari pe zi in valul patru al pandemiei de coronavirus. „Eu pot spune ca este posibil (n.r. depașirea a 10.000 de cazuri zilnic ), o sa vedem. Avem de aceasta data, totuși, un procent de persoane vaccinate și un procent de persoane trecute prin boala, avem 31% de vaccinați și mai avem cel puțin 15-20% care au trecut prin boala. Putem sa spunem ca exista oameni care chiar daca se vor imbolnavi, nu vor veni la spital și nu vom avea același impact… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

