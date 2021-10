Raed Arafat, CLARIFICĂRI IMPORTANTE despre restricțiile care intră astăzi în vigoare. Cum au apărut inadvertențele Potrivit șefului DSU, certificatul verde ramane obligatoriu pentru accesul in spații comerciale, aici fiind incluse și mall-urile. Excepție fac persoanele care merg la mall la un centru de vaccinare pentru a se vaccina sau cei care merg la o unitate administrativa (pașapoarte - n.r.) cu programare.„Intre CNSU și HG emisa au fost unele dierenețe care au fost pe baza unor neințelegeri juridice și modul de translatare nu a fost foarte clar.In centre comerciale , nu exista cuvantul mall in legislație, a fost corectata și clarificata situația. La mall sau centrele comerciale e obligatoriu certificatul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In școlile private se suspenda cursurile cu prezența fizica, a anunțat luni șeful DSU, Raed Arafat. Hotararea de Guvern prevede „propunerea” de suspendare a cursurilor cu prezența fizica in unitațile de invațamant private, potrivit punctului 4 al proiectului de act normativ. „Nu cu prezența…

- Șeful CNSU, Raed Arafat, aduce precizari la neclaritațile care s-au iscat, astazi, in spațiul public. "Nu este specificat cuvantul mall in hotarare pentru ca acesta nu exista in legislație, dar...

- Guvernul a emis luni o noua hotarare de guvern prin care stabilește mai multe excepții de la obligativitatea certificatului verde pentru accesul in centre comerciale sau in instituții publice. Acum, este permis accesul in mall-uri celor care merg sa se vaccineze in centrele deschise in aceste unitați,…

- Incepand de astazi, 25 octombrie, pentru urmatoarele 30 de zile, certificatul verde vba fi obligatoriu in anumite spații publice. Exista și locuri in care acesta nu este necesar. Autoritațile solicita ca el sa fie obligatoriu și pentru firmele private cu peste 50 de persoane care lucreaza simultan:…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, vineri seara, ca nu i se pare normal ca unui vizitator intr-o institutie publica sa i se ceara certificatul verde de catre un angajat nevaccinat, insa a reiterat ideea ca restrictionarea dreptului la munca se poate face doar…

- Certificatul verde va fi OBLIGATORIU pentru aproape orice activitate. Excepție fac magazinele alimentare și slujbele Certificatul verde va fi OBLIGATORIU pentru aproape orice activitate. Excepție fac magazinele alimentare și slujbele Certificatul verde devine obligatoriu pentru majoritatea activitaților,…

- Creșterea alarmanta a infectarilor cu noul coronavirus face ca autoritațilea sa treaca la masuri extreme. Ministerul Sanatații a postat in transparența decizionala proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați…

- Potrivit unui proiect al Ministerului Sanatații, certificatul digital al UE privind COVID-19 va fi obligatoriu pentru personalul medical. Cei care nu au certificat vor fi suspendați și chiar concediați, iar costurile cu testarea vor fi suportate de angajați. Conform propunerii Ministerului Sanatații,…