Secretarul de stat Raed Arafat a transmis, duminica, un mesaj prin care ii indeamna pe romani sa poarte masca in spațiul public, indiferent daca au sau nu afecțiuni respiratorii. Mesajul lui Raed Arafat vine in contextul in care autoritațile din mai multe județe au impus cetațenilor obligativitatea acoperirii gurii și nasului cand ies din casa.