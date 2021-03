Raed Arafat anunță RESTRICȚII de circulație. Magazinele se închid de la ora 18.00 Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele: – intervalul orar: acolo unde incidența o sa fie peste 4 la mie in ultimele 14 zile urmeaza ca in weekend circulația sa fie permisa pana la 20, iar la firme/operatori economici pana la 18:00. Revenirea o sa fie cand incidența scade sub 3,5 la mie. – la 6,5 la mie: circulație o sa fie permisa pana la ora 20 pe toata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat noile restricții decise de Guvern. Potrivit șefului DSU, vor exista modificari majore la orele de circulație, dar și la nivelul operatorilor economici. Mai exact, Raed Arafat a anunțat ce se va intampla in cazul in care incidența este peste 4 la mia de locuitori, dar și ce se intampla…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele:…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, in aceasta seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a prezent, in cursul zilei de joi, o serie de masuri ce se vor aplica in Romania, pentru combaterea pandemiei de COVID-19. "In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședinț

- „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința la grupul tehnico științific unde au fost propuse mai multe masuri discutate astazi in comitet rezultand hotararea 20 din 2021.Masurile sunt: Referitor la intervalul orar in care este permisa circulatia - unde incidenta este peste 4 la mie in ultimele…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele:…

- Raed Arafat, secretar de stat și șef al DSU avertizeaza ca cele 14 zile pentru care s-a impus acum carantina s-ar putea sa nu fie suficiente. Cam in toate situațiile de carantinare precendente a fost nevoie de o prelungire a restricțiilor cu cel puțin 7 zile. Masurile de la nivel local, precum cele…