Raed Arafat a răbufnit după creșterea cazurilor de coronavirus. Avertismentul șefului DSU Raed Arafat susține ca situația s-ar putea agrava in toata țara. De asemenea, șeful DSU considera ca romanii nu mai respecta regulile de distantare si igiena la fel mult ca la inceput pentru ca sunt dezinformati, influentati de opiniile neavizate care circula tot mai mult in spatiul public. „Nerespectarea masurilor de distantare si scaderea interesului pentru masurile de protectie sunt venite mai mult din cauza tuturor dezinformarilor si datelor false care se raspandesc din ce ce, chiar mai mult pe retelele de socializare, si a dezbaterilor in care apar oameni care par a fi avizati pe linie juridica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

