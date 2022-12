Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan a venit cu o surpriza pentru fanii emisiunii Insula Iubirii. Filmarile au inceput in Phuket, Thailanda, iar concurenții sunt nerabdatori sa-și testeze partenerii. In sezonul 7 vor exista mai multe schimbari care vor fi pe placul tuturor

- Antena 1 se pregatește pentru un nou sezon Insula Iubirii, care va debuta, in curand, pe micile ecrane. Radu Valcan, prezentatorul show-ului de succes, a plecat in Thailanda, acolo unde deja au inceput filmarile pentru cel mai controversat și fierbinte reality-show al trustului Intact. Cum arata primele…

- Adela Popescu și-a invins multe frici, atunci cand a acceptat provocarea de a prezenta emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” in Republica Dominicana, unde a fost plecata alaturi de soțul ei, Radu Valcan, și cei trei copii ai lor. De ce nu s-a dus blondina dupa tatal baieților ei in Thailanda,…

- Adela Popescu formeaza un cuplu de 12 ani cu Radu Valcan, iar prezentatoarea de la PRO TV nu s-a ferit sa vorbeasca despre relația pe care o are cu soacra ei. Soțul ei a avut grija ca ea sa se simta cea mai importanta. Adela Popescu a marurisit ca are o relație foarte buna cu mama lui Radu Valcan și…

- Radu Valcan va pleca zilele urmatoare in Thailanda, acolo unde va filma cel de-al șaptelea sezon al show-ului de la Antena 1, „Insula iubirii”. Soțul Adelei Popescu a facut primele declarații despre emisiune.„Insula Iubirii”, reality show-ul prin intermediul caruia concurentii au sansa sa isi puna la…

- Insula Iubirii, reality show-ul prin intermediul caruia concurentii au sansa sa isi puna la incercare intensitatea si veridicitatea sentimentelor, se pregateste sa intampine noi cupluri curajoase si dornice sa traiasca experienta vietii lor. Zilele aceastea, Radu Valcan si echipa de filmare vor pleca…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi nu ezita sa-și arate sentimentele unul fața de celalalt, iar de aceasta data Radu Valcan i-a facut o declarație de dragoste frumoasei sale soții in mediul online. Iata ce a marturisit…

- Adela Popescu a plecat in Republica Dominicana in urma cu cateva saptamani, acolo unde filmeaza „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Acum, Radu Valcan s-a intors in Romania cu cei trei copii.Inaine de a accepta sa plece in Republica Dominicana, Adela Popescu a pus condiția sa iși poata lua familia cu…