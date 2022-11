Stiri pe aceeasi tema

- Peste doar cateva zile, Adda va lansa prima ei carte, „Cele trei”, iar inainte de eveniment, i-a transmis un mesaj de dragoste soțului ei, Catalin Rizea. Este vorba despre un paragraf care se regasește in cartea artistei. „Pentru Catalin, sufletul meu pereche- ce calatorie nebuna am avut pana acum!…

- Adrian Mutu și Sandra traiesc una dintre cele mai frumpoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. Chiar daca cei doi s-au casatorit in 2017, nu ezista sa iși spuna in fiecare zi cat de mult se iubesc. De curand, cei doi indragostiți au aniversat cinci ani de la cununia religioasa. Ce mesaj i-a…

- Cove și Adela Popescu au fost colegi la „Vorbește lumea”, asta pana cand prezentatorul a decis sa iși dea demisia de la PRO TV. Dupa plecarea sa au existat mai multe zvonuri potrivit carora nu s-ar mai fi ințeles deloc cu soția lui Radu Valcan. Cove a uimit pe toata lumea cand a anunțat ca pleaca de…

- Adela Popescu a implinit frumoasa varsta de 36 de ani. Mamica a trei copii, celebra prezentatoare are o cariera de succes in televiziune. Insa, ea s-a lansat pentru prima data in actorie, acolo unde s-a cunoscut cu Radu Valcan, soțul sau. Cei doi impart o relație de mai bine de 12 ani. Printre cele…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. De mai bine de patru ani aceștia iși impart viața la doi. Frumoasa vedeta i-a fost alaturi lui Cristi Borcea in cele mai grele momente de-a lungul relației. Recent, la aniversarea relației lor, Valentina i-a facut o frumoasa…

- Diana Dumitrescu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastra, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 39 de ani. Ce mesaj emoționant a postat pe rețelele de socializare.

- Adela Popescu a plecat in Republica Dominicana in urma cu cateva saptamani, acolo unde filmeaza „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Acum, Radu Valcan s-a intors in Romania cu cei trei copii.Inaine de a accepta sa plece in Republica Dominicana, Adela Popescu a pus condiția sa iși poata lua familia cu…

- Razvan Simion i-a transmis Dalianei Raducanu un mesaj de-a dreptul emoționant, de ziua ei. Prezentatorul TV a publicat o imagine induioșatoare cu iubita sa pe rețelele sociale alaturi de o declarație neașteptata de dragoste.