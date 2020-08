Stiri pe aceeasi tema

- 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19, aflate in pregatire la laboratorul francez Sanofi au fost rezervate vineri de catre Comisia Europeana, in numele celor 27 de state membre, relateaza Agerpres.Totodata, discuțiile continua și cu alți fabricanți de vaccinuri.OficialiiComisiei Europene…

- "Liberalii au oferit țarii #manipulare cinica in loc de comunicare cinstita și s-au trezit ca pandemia le explodeaza in fața! PNL toaca 50 de milioane de euro pe o campanie de comunicare pe tema COVID, dar Romania deține acum recordul infectarilor in Europa. Au pierdut controlul asupra epidemiei,…

- Comisia Europeana va cofinanta, cu 100 de milioane de euro, o cerere de propuneri lansata de Coalitia pentru inovare in domeniul pregatirii in eventualitatea aparitiei unei epidemii (CEPI) pentru a sprijini dezvoltarea rapida de vaccinuri impotriva coronavirusului, a transmis CE intr-un comunicat de…

- Partidul Social Democrat a interpretat datele testarii efectuate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, in Capitala si transmite, intr-un mesaj pe Facebook, ca mai putin de 0,1% din populatie a fost expusa coronavirusului. "Sub 0,1% din populație a fost expusa infectarii cu COVID-19. Asta e realitatea…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania anunta ca "este improbabil" ca in acest an sa existe un tratament "pe deplin eficient" sau un vaccin impotriva SARS-CoV-2, insa sunt in diverse etape de dezvoltare 20 de tratamente, precum si 70 de tipuri de vaccinuri impotriva noului…

- "Orban anunța ca statul va achiziționa 3-4 milioane de doze de vaccin antigripal, pina la toamna. Il inteleg. Tataru da ca sigur ca Romania va avea o noua epidemie Covid-19, in octombrie. Il ințeleg și pe el. Ce nu ințeleg e de ce romanii ar fi atit de proști incit sa se vaccineze cu vaccinurile…

- Virgil Paunescu, coordonatorul centrului de cercetare Oncogen anunța ca și-a administrat, in scop de cercetare, vaccinul anti SARS-CoV-2, dezvoltat in cadrul centrului de cercetare de la Timișoara. A fost o decizie asumata, dar și un semn de alarma pentru a demonstra ca știința și cercetarea in Romania…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa, informeaza AGERPRES . El…