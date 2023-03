Stiri pe aceeasi tema

- „Ii vom stoarce”, e promisiunea lui Vladimir Putin, dupa atacul de la Briansk. Președintele rus a calificat evenimentele de joi din regiunea Bryansk drept un „atac terorist”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Minele lansate de obuziere au oferit un avantaj neașteptat Ucrainei in luptele din estul Ucrainei, relateaza Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca bilantul deceselor dupa atacul rusilor asupra unei cladiri din Dnepr a ajuns la 30, scrie agenția de presa NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritațile din Republica Moldova au condamnat atacurile rusești din Ucraina și s-au declarat revoltate de faptul ca resturi de rachete au aterizat pe teritoriul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ucrainenii au fost responsabili pentru 45% dintre toate noile companii straine care au demarat afaceri in Polonia anul trecut, arata un raport elaborat de Polish Economic Institute, informeaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina a actualizat numarul de soldati rusi pe care crede ca i-a ucis la 110.740, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un tanar aflat pe o bicicleta a murit dupa ce a fost lovit de o autoutilitara pe o șosea din județul Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Inaintarea in unele zone din regiunea Donețk este dificila, a declarat marți cel mai inalt oficial instalat de Moscova in teritoriile ocupate din estul Ucrainei, adaugand ca mai mult de jumatate din regiune se afla sub control rusesc, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…