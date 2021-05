Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o solicitare adresata oficialilor Uniunii, membrii grupului RENEW EUROPE din Comisiile pentru Afaceri externe și Transport și turism din Parlamentul European cer ca avioanele europene sa nu mai survoleze Belarusul.

- Liderii europeni amenința ca vor limita traficul aerian deasupra Belarusului și iau in calcul și restricționarea transportului terestru, dupa ce avionul Ryan Air in care se afla Roman Protasevici a fost deturnat duminica spre Minsk, unde jurnalistul a fost arestat, scrie Reuters. Unele companii au inceput…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc, luni și marți, la Bruxelles, la o ședința extraordinara a Consiliului European. Se discuta sancțiuni pentru Belarus, dupa deturnarea unui avion Se va discuta despre relațiile cu Rusia și Marea Britanie și combaterea schimbarilor climatice. De asemenea, Belarus…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, dupa intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni despre pandemie si masurile de relaxare, ca va fi posibila si organizarea evenimentelor culturale in exterior, iar salile de fitness vor putea fi folosite pana la 50% din capacitat.…

- Premierul Florin Cîțu a refuzat sistematic sa raspunda sau a ocolit raspunsurile la întrebarile jurnaliștilor legate de o eventuala demisie a sa, ceruta de USR-PLUS, a susținut ca alianța de guvernare funcționeaza și s-a declarat "suprins de abordarea" USR-PLUS, care l-a acuzat…

- Sedinta de guvern se amana, in contextul in care premierul Florin Citu a decis sa ii inainteze presedintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din functia de ministru al Sanatatii a lui Vlad Voiculescu.

- Liderii din PNL iau in calcul mai multe nume pentru sefia TVR, in conditiile in care in urmatoarele saptamani vor respinge raportul de activitate al actualei conduceri. Pe langa Madalina Dobrovolschi si Monica Ghiurco, alte doua persoane din media sunt vazute ca variante: Radu Tudor de la Antena 3 si…

- Ședința are loc la ora 15:30. In urma cu doua saptamani, Comisia Europeana a votat Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu o valoare totala de 750 de miliarde de euro, din care Romania ar urma sa primeasca 30 de miliarde.In aceeași zi, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Planul va fi gata pana…