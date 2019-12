Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, reactioneaza la stirea despre incidentul de la aeroport, unde Raed Arafat a fost agresat verbal de protestatarul Marian "Ceausescu"."Cand PNL trimite retarzii sa ii rezolve treaba murdara...", scrie Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.…

- Bogdan Despescu, fostul șef al Poliției Romane si al IJP Prahova, a fost numit in funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului de Interne, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban. Dumitru-Daniel Chirila a fost eliberat din funcția de secretar de stat in MAI, tot in urma unei decizii…

- Surse politice spun ca Guvernul ar pregati primele inghetari de salarii. Potrivit unor surse din Guvern, vizat de aceasta inghetare ar fi salariul in domeniul constructiilor care ar ramane la suma de 3.000 de lei. In plus, Ludovic Orban nu mai doreste un salariu minim diferentiat, astfel ca Guvernul…

- Klaus Iohannis a anunțat ca prim-ministrul Ludovic Orban si echipa lui vor face o analiza cu privire la activitatea lui Raed Arafat, urmand ca ulterior sa se stabileasca daca acesta va mai ramane sau nu in funcția de secretar de stat. Șeful statului așteapta sa primeasca saptamana viitoare un raspuns…

- Consilierul judetean si secretar general adjunct al PMP, Romulus Lucian Iaru, a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului Orban, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost deja publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, astazi, 13 noiembrie 2019. Este demn de reamintit faptul…

- Codrin Ștefanescu s-a intors in echipa centrala PSD. In ședința CEX de marți seara a fost numit din nou in funcția de secretar general adjunct. Codrin Ștefanescu a fost secretar general PSD in timpul campaniei la europarlamentare, fiind promovat de Liviu Dragnea de la functia de secretar general…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustine ca noii ministri ai PNL ”se plang si fac galagie! De cand s-au instalat la Palatul Victoria, dar nu au venit cu solutii concrete. ”Panica si lamentari! Asta e tot ce pot sa faca ministrii PNL”, sustine Ciolacu.”Panica si lamentari!…

- Doi juristi liberali, unul deputat, iar celalalt presedinte al Comisiei juridice a PNL Bucuresti, se afla in carti pentru functia de secretar general al Guvernului, potrivit unor surse politice din conducerea PNL.