Radu Țoancă (PSD): „Administrația Fritz încalcă al doilea an consecutiv legislația națională și europeană” Social-democratul Radu Țoanca, liderul de grup al aleșilor PSD din Consiliul Local Timișoara, susține ca sprijinul financiar catre Colterm a depașit cu mult toate plafoanele legale, devenind ajutor de stat ilegal. „Amenda istorica incasata de administrația Fritz in anul 2021 pentru Colterm, pe care edilii incearca sa o paseze mediatic in carca fostei administrații, starnind […] Articolul Radu Țoanca (PSD): „Administrația Fritz incalca al doilea an consecutiv legislația naționala și europeana” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

