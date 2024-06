Luka Magic vs Boston Celtics. Spiritul Finalei NBA Dezastrul de la TD Garden a inceput devreme. Zambetul larg afisat de Luka Doncic dupa primele minute de joc a disparut brusc și neanunțat. Insa deloc contar realitaților din spatele Finalei NBA. Nimeni nu și-ar fi dorit mai mult inainte de Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, in seria decisiva a acestui sezon. Jason Tatum și Jaylen Brown, fața in fața cu Kyrie Irving și Luka Magic. Celtics au caștigat clar, cu 107-89. In mod surprinzator, marele lor avantaj nu a aparut datorita masei salariale, cu 20 de milioane peste cea a rivalilor din Texas, potrivit hoopshype.com. Structura salariilor este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa cei 100.000 de euro platiți de afaceristul Hideg, cei trei inculpati au incasat bani și de la alte societați, iar traseul era același: de la sediul casei de avocatura in conturile generalului Dumbrava, iar apoi la Coldea. In ultimii doi ani, peste cinci milioane de lei au fost livrați prin…

- Inspectorii din cadrul Direcției generale antifrauda fiscala (DGAF) – Structura centrala au efectuat un control antifrauda la un operator economic din zona București-Ilfov și au constatat ca, in perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de la achitarea obligațiilor fiscale aferente comercializarii in mediul…

- Economie AJFP Teleorman a rambursat TVA in valoare de 6,20 milioane lei in luna martie aprilie 17, 2024 11:23 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman a rambursat contribuabililor in luna martie a anului 2024, conform selecției naționale, TVA in valoare de 6,20 milioane de lei.…

- ”Premier Energy, unul dintre cei mai importanti furnizori si distribuitori de gaze naturale din Romania anunta finalizarea achizitiei CEZ Vanzare, in urma careia portofoliul regional de clienti al intregului grup Premier Energy urca la 2,4 milioane de clienti casnici si non-casnici. Cu una dintre cele…

- „O noua structura asociativa de sustinere a industriei nucleare a fost infiintata de 12 universitati fondatoare din Romania, sub denumirea Scoala Nationala pentru Energie Nucleara. Asociatia isi propune formarea viitoarelor generatii de specialisti in sectorul energiei nucleare dar si in domeniile conexe”,…

- ”PayPoint Romania anunta rezultate pozitive pentru 2023, in linie cu strategia de dezvoltare a companiei. Astfel, in decursul anului, au fost procesate peste 100 de milioane de tranzactii in valoare totala de 13,6 miliarde de lei, prin cele aproximativ 25.000 magazine partenere PayPoint. Totodata,…

- Strategia de Dezvoltare a municipiului Vaslui va fi dezbatuta in ședința Consiliului Local de maine. In document se regasesc proiecte de digitalizare, protecția mediului și educație. Municipiul Vaslui va beneficia prin Programul Regional Nord-Est de o alocare financiara in valoare totala de 62,6 milioane…

- VIDEO Ce au descoperit polițiștii dupa zeci de percheziții intr-un dosar de furt de criptomonede cu prejudiciu de milioane de euro Polițiștii au indisponibilizat bani, mașini de lux, bijuterii, calculatoare și documente dupa 40 de percheziții derulate intr-un dosar de furt de criptomonede. Trei persoane…