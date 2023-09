Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate. ”L-am intampinat in aceasta noapte pe tanarul…

