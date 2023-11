Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat joi ca gradul de ocupare este aproape 100% in foarte multe dintre statiunile montane, in aceasta minivacanta de 1 decembrie. Ministrul a mai aratat ca datele statistice arata ca 40% dintre romani nu merg in concediu, multi dintre ei pentru ca nu isi permit”…

- Romania se afla pe locul 5, anul trecut, in topul producatorilor de cereale din Uniunea Europeana, cu o producție de aproape 19 milioane de tone, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica. In acest clasament conduce Franța, cu aproape 60 de milioane de tone de cereale, urmata de…

- Cea de-a sasea editie a Festivalului Tanar de la Sibiu va avea loc in perioada 2 - 12 noiembrie si reuneste peste 100 de artisti din Argentina, Chile, Franta, Germania, Marea Britanie, Republica Moldova, Romania si Turcia, potrivit news.ro.Programul din acest an consta intr-o serie de 40 de evenimente…

- TRANSAVIA, cel mai mare producator din industria avicola din Romania, iși pregatește standul pentru a aduce produse autentice, sigure și de calitate superioara la ediția din acest an a ANUGA, cel mai important targ internațional pentru industria alimentara și a bauturilor. In perioada 7-11 octombrie…

- O treime dintre europeni se confrunta cu dificultați financiare, avind probleme in a-și plati cheltuielile de trai. Acest lucru rezulta dintr-un sondaj realizat de compania Ipsos. "Partea europeana a sondajului, realizata cu participarea a 10 mii de persoane din zece țari (Germania, Franța, Grecia,…

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame sau a-si incalzi locuinta, releva un barometru publicat miercuri in Franta, transmite AFP. Mai precis, in aceasta situatie se…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Aceste…

- Mai precis, in aceasta situatie alarmanta se declara 49% dintre greci, 22% dintre francezi sau 18% dintre germani, potrivit studiului realizat de institutul Ipsos, la initiativa asociatiei Secours Populaire, pe un esantion de 10.000 de persoane adulte, in zece tari: Franta, Germania, Grecia, Italia,…