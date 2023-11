Stiri pe aceeasi tema

- Romania este recunoscuta pe plan internațional pentru peisajele naturale superbe, aerul curat, dar și pentru diferitele afaceri tradiționale de care turiștii straini se bucura atunci cand ne viziteaza țara. De aceasta data, o gaina din țara noastra a caștigat titlul de cea mai frumoasa din Europa. Pasarea…

- Conferința „Leadership politic in identitate creștina”, organizata de Parlamentul Romaniei, a reprezentat un bun prilej de dezbateri privind identitatea creștina și valorile din prezent. „La eveniment au participat parlamentari, demnitari, diplomați, reprezentanți ai societații civile și ai clerului…

- „Ma bucur sa iau parte la ceremonia care marcheaza cea de-a 33-a aniversare a Unitații Germane și sa fiu impreuna cu dumneavoastra cu aceasta ocazie.Caderea zidului Berlinului trebuie sa ne aminteasca astazi, cand asistam la un razboi teribil in vecinatatea noastra, ca Uniunea Europeana este un proiect…

- Toate raportarile UE pe tema combaterii consumului de droguri spun ca reglementarile la nivelul Uniunii trebuie modificate pentru noul context, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Declarațiile vin la o zi dupa ce a propus „Legea 2 Mai”, care sa prevada doar inchisoare cu executare pentru cei care…

- Citand un raport al Agenției Naționale Antidrog, Alina Gorghiu a spus ca Romania are o problema cu traficul și consumul de droguri. Sunt peste un milion de romani care la un moment dat in viața lor au consumat un anumit tip de droguri, a susținut ministrul justiției. „O spune Agenția Naționala Antidrog,…

- In perioada 5 – 9 septembrie 2023, se desfasoara in Gdansk, Polonia, cel mai mare eveniment dedicat educatiei si formarii profesionale si excelentei in meserii din Europa, Olimpiada Europeana de Meserii EuroSkills la sapte sectiuni: Mecatronica, Integrare Roboti Industriali, Proiectare ...

- FADERE (Federația asociațiilor de romani din Europa) cere Guvernului Romaniei gasirea de urgența a unor soluții de stopare a plecarii romanilor din țara. Conform National de Statistica (INS) suntem in fața unui nou record. Numarul romanilor care s-au mutat in strainatate este de peste 50…

- Mozaik Investments este un fond de investitii lansat in 2019, prin parteneriatul dintre fondatorul SuperBet, Sacha Dragic, Roland Haas si Vlad Busila. ” Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Ioan-Bogdan Buta si Mozaik Investment GmbH intentioneaza sa preia Untold Universe SA si a companiile…