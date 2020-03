Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, in prezent incarcerat in Penitenciarul Rahova, va fi mutat, la inceputul saptamanii,in Penitenciarul Slobozia, dupa ce i-a fost aprobata cererea transmisa Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), a declarat, sambata, avocatul sau, Lizeta Haralambie.Lizeta…

- In timpul lui Radu Mazare, unul dintre cei mai importanți sponsori ai PNL a obținut mai multe bucați de teren in centrul vechi al Constanței, unele provenite din retrocedari, altele cumparate direct de la Primaria Constanța. Pe terenurile adunate de-a lungul catorva ani chiar deasupra Cetații Antice…

- Detinutii din penitenciarele din Romania, printre care se numara si VIP-uri sonore, precum fostul lider PSD Liviu Dragnea sau Radu Mazare, fostul edil al Constantei adus de justitia romana din Madagascar vara aceasta, nu vor sta de Sarbatori fara bucatele traditionale, fripura de porc cu piure sau sarmalute…