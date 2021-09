Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Țiganuș a ales sa vorbeasca cu sinceritate despre cele mai dificile momente din viața sa. Fosta prostituata din Galați marturisește ca a abuzata in peste 40 de bordeluri din Spania și ca a trait clipe de coșmar.

- Catalin Botezatu a facut dezvaluiri despre perioada petrecuta dupa gratii. Designerul a vorbit sincer despre ce s-a intamplat in inchisoare. Celebrul designer face marturii despre perioada petrecuta dupa gratii Au trecut mai bine de 25 de ani de cand Catalin Botezatu a fost inchis pentru aproape un…

- Imediat dupa ce a nascut și cel de-al treilea copil, Adela Popescu s-a pus pe schimbari. Vedeta are acum un complet alt look, caci nu mai arata deloc așa cum o știai și asta pentru ca are o alta culoare a parului.

- Fața lui Liviu Dragnea a fost retușata, acesta aparand vizibil intinerit in fotografie.Irina Tanase a postat o imagine atasand textul: „Am incercat sa fac o poza mai instagramabila, dar nu-mi iese”.Liviu Dragnea a ieșit din inchisoare pe 15 iulie, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa de 3 ani si…

- Radu Mazare nu are liniște nici dupa gratii, caci chiar daca este inchis, tot este atacat, acum virtual. Mai exact, fostului edil de Constanța i-a fost furata identitatea in mediul online, conturi false fiind deschise sub numele sau. In urma acestor fapte, avocata acestuia, Lizeta Haralambie, a reacționat…

- Un barbat din Geoagiu a ajuns dupa gratii pentru conducere fara permis a unui vehicul neinmatriculat. A fost condamnat la inchisoare de catre Judecatoria Aiud. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 21 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat și reținut…

- Neymar (29 de ani) se afla in vacanța dupa ce a participat cu naționala Braziliei la Copa America, pierduta acasa, 0-1 impotriva marii rivale Argentina. Vedeta lui PSG a ales sa iși faca o schimbare radicala de look, acesta etalandu-se pe rețelele de socializare cu o noua freza extravaganta. Stilistul…

- Fina Andei Adam a fugit in Italia, imediat dupa ce a fost eliberata din inchisoare. Autoritațile o cauta pe Lucreția Mihai fiindca mai are de ispașit o alta pedeapsa. Magistrații au condamnat-o la aproape patru ani de inchisoare cu executare, dupa ce a fost gasita vinovata de distrugere și tulburarea…