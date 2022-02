Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fostul primar din Constanta, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Polaris. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. La prima instanta el primise o condamnare de noua ani si zece luni de inchisoare.

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

