Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Teia Sponte trebuie sa se ridice mereu la standardele tatalui sau, așa ca nu rateaza nicio oportunitate de a-și etala opulența. Costa Sponte s-a plimbat pe strazile din Capitala cu noua lui achiziție de lux: un bolid de senzație, „asortat” la perfecție cu ceasul in valoare de sute de mii de…

- Mijlocasul columbian James Rodriguez va pleca de la Real Madrid in aceasta vara si ar putea ajunge la Arsenal, anunta cotidianul AS potrivit news.ro.Rodriguez mai are contract cu Real Madrid pana in 2021. Impresarul columbianului, Jorge Mendes, cauta de mai multe saptamani o solutie…

- Ramona Olaru este de departe una dintre cele mai frumoase fete din lumea mondena de la noi, iar pe langa zambetul molipsitor, nimic nu poate trece neobservat cand vine vorba de ea. Dar oare cum se poarta iubita lui Cuza cand nu o vede nimeni?

- "Astfel de reactii publice ale unor lideri politici sau formatori de opinie trebuie sanctionate de catre autoritatile competente", se arata intr-un comunicat dat vineri publicitatii. Primarul comunei Barnova, Mihai Balan, a scris pe Facebook ca Nicolae Ceasescu a fost asasinat „de catre straini" si…

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru au ieșit in weekend pe strazile din București și au prezentat lumii noul lor bolid de lux. Cuplul vedeta a oprit in trafic pentru a se lauda in fața unui prieten motociclist cu achiziția lor.

- "Este cel maiputernic zid (...) din lume, are o tehnologie incredibila", a declarat presedintele american la o masa rotunda, marti, la Yuma, marcand un prag de 200 de mile (322 de kilometri) din zid. Zidul este "de netrecut", doar daca nu ai "o scara extraordinar de lunga", a insistat locatarul Casei…

- Mai tanara iubita a lui Cristian Boureanu s-a plictisit de atata stat in casa, așa ca s-a echipat cu chef de plimbare, și-a sunat o prietena și direct in parc s-au dus, fara sa ii pese de aglomerație sau de masurile de protecție.