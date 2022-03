Radu Drăgușin, convocat în premieră la prima reprezentativă. Lotul preliminar pentru amicalele cu Grecia și Israel Naționala de fotbal a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, patru zile mai tarziu. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei. Pe lista finala ce va fi comunicata ulterior se vor regasi o parte dintre acestia, alaturi de fotbalisti din Liga 1, potrivit frf.ro. PORTARI: Florin Nita (Sparta Praga | Cehia, 13/0); FUNDASI: Vlad Chiriches (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Dragusin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristi Ganea (Aris Salonic |Grecia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

