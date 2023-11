Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Siomona Bucura Oprescu, afirma despre prima majorare a pensiilor, in ianuarie, cu rata inflației de 13,8 procente și cea de a doua, din luna septembrie, ca pot exista creșteri atat cu un procent cat și chiar cu 80%.„In ianuarie punctul de pensie va crește de 1785 lei la 2032 lei,…

- Prețurile vor continua sa creasca, din cauza majorarii taxelor de catre Guvern, in timp ce anul viitor va aduce o rata a inflației mai mare, din cauza politicilor fiscale, potrivit raportului asupra inflației al BNR.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Banca Nationala a Romaniei a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2024 se estimeaza o rata a inflației de 4,8%, o ușoara creștere fața de previziunile de acum trei luni.BNR estima…

- Situația geopolitica incinsa exercita din nou presiuni asupra prețurilor petrolului, amenințand progresele inregistrate in combaterea inflației. Piețele au dus prețul petrolului Brent la peste 92 de dolari pe baril din cauza noii crize din Orientul Mijlociu, dar țițeiul se afla inca sub maximele din…

- In primele opt luni ale anului, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de aceeași perioada, ca serie bruta, cu 13,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 13,7%, arata Institutul Național de Statistica. Cladirile rezidentiale au scazut insa…

- De asemenea, cantitatea de lapte brut importata de catre unitatile procesatoare a scazut cu 31,7% in perioada ianuarie-august 2023, la 65.352 tone, fata de perioada similara din 2022. Productia de lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut si alte produse lactate similare) a avut cea mai mare…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale anului in curs a fost de 18,228 miliarde de euro, in scadere cu 17,2%, respectiv 3,782 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada similara din 2022, potrivit INS, semn ca activitatea economica și cea de consum sunt in scadere.…

- Salariul mediu net a scazut in iulie cu 35 de lei fata de iunie, la 4.565 lei, dar este cu 14,8% peste nivelul perioada similara a anului trecut. Raportata la inflatie, cresterea an la an este de doar 4,9%