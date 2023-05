Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei masuri de sprijin de urgenta pentru sectorul cerealelor si cel al semintelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia si Romania a fost publicat miercuri in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, suma primita…

- In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 05 aprilie 2023 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei masuri de sprijin de urgența pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și Romania.…

- Directorul executiv al Asociatiei Crescatorilor de Vaci “HolsteinRo”, Ionut Lupu, spune ca pe litrul produs se pierd intre 0,3 si 0,85 de lei si ca nu se poate vorbi de profit de mai bine de trei luni. Ionut Lupu a declarat, vineri, la Prima News, ca in Ungaria si Polonia crescatorilor de vaci li se…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca anul acesta nu vom intra in Schengen si ca el crede ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul nostru in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti.…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea nu are de gand sa-și dea demisia, așa cum i s-a tot cerut in ultima vreme, dupa ce s-a aflat ca Romania va primi compensații de doar 10 milioane de euro de la CE pentru pagubele produse fermierilor de afluxul de cereale din Ucraina. Cu observația ca ele pot fi dublate…

- ASF a decis sa ridice licenta societatii Euroins, cel mai mare asigurator RCA de pe piata, sa ceara in instanta falimentul companiei si sa numeasca FGA ca administrator temporar, in vederea conservarii activului. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile,…

- Nationala Romaniei U21 a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru, Armenia la tragerea la sorti de la Nyon a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2025, gazduit de Slovacia, informeaza FRF . Romania s-a aflat in prima urna valorica la tragerea la…