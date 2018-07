Stiri pe aceeasi tema

- In partida pe care FC Viitorul a disputat o cu Dunarea Calarasi, in prima etapa din Liga 1, sezonul 2018 2019, pentru formatia constanteana au debutat alti doi jucatori crescuti si formati la Academia Gheorghe Hagi, Radu Boboc si Alexi Pitu. Daca Radu Boboc, nascut in 1999, a fost titular si a evoluat…

- Golul a fost marcat de Honciu, in minutul 4, dintr-o lovitura libera, potrivit news.ro. In minutul 44, Straton a aparat un penalti executat de Ianis Hagi. FC Viitorul a ramas in inferioritate numerica in minutul 83, cand a fost eliminat Tudor Baluta. Meciul a fost intrerupt in…

- Alexi Pitu a debutat in Liga 1 in meciul pierdut de Viitorul Constanța, scor 0-1, contra celor de la Dunarea Calarași, si a devenit primul jucator nascut dupa 1 ianuarie 2002 cu minute pe prima scena. Nascut pe 5 iunie 2002, mijlocasul dobrogenilor ocupa locul 2 in topul celor mai tineri jucatori utilizati…

- Meciul FC Viitorul – Dunarea Calarasi, contand pentru prima etapa a Ligii I, a fost intrerupt, in minutul 64, din cauza unei pene de curent, in contextul in care la Ovidiu ploua torential, informeaza news.ro.In momentul intreruperii jocului, scorul era 0-1. A marcat Honciu, in minutul…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017 al Ligii 1, sebuteaza in noul sezon duminica, 22 iulie, pe teren propriu, la Ovidiu, contra nou promovatei Dunarea Calarasi.Partida a fost programata sa inceapa la ora 18.00.Intalnim la debut in noua editie o nou promovata, care a facut destul de…

- Prima etapa a Ligii I, programata in jurul datei de 21 iulie, este urmatoarea: Astra Giurgiu – FCSB; CSU Craiova - CSM Politehnica Iasi; AFC Hermannstadt - Sepsi Sfantu Gheorghe; CFR Cluj - FC Botosani; FC Viitorul - Dunarea Calarasi; Gaz Metan Medias - Concordia Chiajna; FC Dinamo - FC Voluntari.

- Fosta campioana a Romaniei, FC Viitorul, va debuta in sezonul 2018 2019 al Ligii 1 la Ovidiu, contra nou promovatei Dunarea Calarasi.In prima etapa se mai joaca meciurile:Astra Giurgiu FCSBCSU Craiova Poli IasiHermannstadt Sepsi Sf. GheorgheCFR Cluj FC BotosaniGaz Metan Medias Concordia ChiajnaDinamo…

- Dunarea Calarași a promovat in prima liga și a inceput deja perioada de transferuri. Echipa lui Dan Alexa a obținut astazi semnatura lui Ndiaye Mediop, jucator dorit de Dinamo, FCSB și Viitorul. Primul jucator care a semnat cu Calarași este Ndiaye Mediop. Senegalezul de 26 de ani este golgeterul celor…