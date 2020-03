Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului mare portar al echipei Zenit, Vyacheslav Malafeev, a fost retinuta de politie, dupa ce a fost acuzata de trafic de droguri. Ksenia Malafeeva, in varsta de 16 ani, a fost prinsa cand incerca sa vanda pastile de ecstasy in Sankt Petersburg, anunța MEDIAFAX.Ksenia a fost eliberata,…

- Pandurii si Universitatea Craiova se intalnesc azi la Targu Jiu cu incepere de la ora 20:00 in ultimul meci al etapei a 20-a. Jocul anuntat ca un derbi al Olteniei a fost catalogat de antrenorul Pandurilor, Liviu Ciobotariu, ca fiind un derbi al sufe...

- Jordi Mestre, fostul vicepreședinte al Barcelonei, a vorbit in premiera dupa plecarea de la club și a dat detalii din vestiarul catalanilor. Fostul oficial a dezvaluit ca jucatorii echipei antrenate de Quique Setien și-au dorit ca Neymar sa revina la club. „Cat am fost la echipa, s-a intamplat o singura…

- Gabi Balint, fostul star al Stelei, a spus ca Bogdan Vintila, antrenorul de la FCSB, a fost foarte abil cand a spus ca echipa lui poate caștiga titlul cu punctul din jocul cu Academica Clinceni. „Jucatorii și-au dat seama de randamentul prost pe care l-au avut și s-au criticat singuri. Au zis «Decat…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Quique Setien, a evitat sa intre miercuri in controversa deschisa prin declaratiile lui Eric Abidal si Leo Messi, spunand ca nu este preocupat si ca nu are de ce sa se implice in viata vedetei argentiniene. ''Ceea ce ma intereseaza pe mine este fotbalul. Restul…

- Meciul amical cu Zethysu Tadykorgan a aratat antrenorului Liviu Ciobotariu ca mai sunt unele probleme de rezolvat in jocul echipei. Practic inca nu a fost stabilit un prim unsprezece dar jocurile amicale care vor urma vor duce la conturarea acestuia...

- Championship, liga a doua engleza, programeaza duminica, de la ora 14.00 (12.00 locala), derbiul galez Cardiff City - Swansea City, în etapa a XXVII-a a competitiei, potrivit News.ro.Meciul este considerat ca unul de risc ridicat, asa ca sunt luate masuri importante de securitate cu aceasta…

- Ernesto Valverde (55 de ani), antrenorul Barcelonei, a oferit prima reacție dupa egalul catalanilor cu Real Madrid, scor 0-0. „A fost un duel echilibrat cu ocazii pentru ambele echipe. Am fost impinsi de un pressing foarte avansat si am avut probleme. Cand am reusit sa depasim aceasta zona am creat…