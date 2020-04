Radiografia dezastrului: bugetul României, în faliment Rectificarea bugetara, aparuta deja in Monitorul Oficial, arata o situație catastrofica a bugetului, care inregistreaza minusuri la toate capitolele. Cel mai grav au fost afectate bugetele pensiilor și șomajului, care dupa suspendarea activitații și inchiderea a sute de mii de firme, nu au mai putut fi alimentate. Ordonanța de Urgența pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

