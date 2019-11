Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, pe Facebook, bucureștenilor ca, in ciuda faptului ca RADET a intrat in faliment și va fi preluat de Compania Municipala Termoenergetica, va fi apa calda și caldura in Capitala."Asa cum am declarat in repetate randuri, bucureștenii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca falimentul Regiei Autonome de Distributie si Transport al Energiei Termice (RADET) este "iminent"."Dupa cunostinta mea, luni trebuie sa se pronunte instanta in procedura de faliment a RADET, iar, din punctul meu de vedere, dupa cum arata datele,…

- F. T. Ieri, ofiteri de la combaterea criminalitatii organizate din cadrul IPJ Prahova au efectuat, impreuna cu procurori ai DIICOT Ploiesti, trei perchezitii ( doua in Prahova si una in Capitala), la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor fraude informatice. In urma perchezițiilor, s-au…

- RADET Bucuresti anunta ca vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Probele incep din noaptea de 27 spre 28 octombrie 2019, ora 23:00, precizeaza RADET intr-un comunicat de presa.…

- R.A.D.E.T. Constanta anunta ca in intervalul de timp 25.09.2019 ndash; 30.09.2019 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate…

- RADET a anuntat vineri ca lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare continua in mai multe zone din Capitala in care cetatenii au resimtit disconfort in sezonul anterior de incalzire.

- Administratorul judiciar al ELCEN va convoca Comitetul Creditorilor, urmand ca acestia sa decida daca ELCEN va sista livrarea agentului termic catre RADET. Masura este motivata de refuzul Primariei Capitalei de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN fiind de 217,5 milioane…

- Cateva mii de elevi din București vor incepe școala in alte spații, din cauza ca lucrarile de reabilitare nu sunt gata. Noua unitați de invațamant din Capitala inca nu au primit autorizația sanitara de funcționare, din cauza lucrarilor nefinalizate sau a lipsei de personal medical. Probleme sunt…