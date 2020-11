RADET Constanta. Avarie in zona Capitol si o parte a zonei Tomis 2 Ca urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 108, din zona Capitol si o parte a zonei Tomis 2.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 108, din zona Capitol si o parte a zonei Tomis 2.Va asiguram ca echipele noastre de interventie depun toate e ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei avarii aparute pe conducta aeriana de transport, in zonelor Soveja, Tomis Nord si Faleza Nord din Constanta nu se pot asigura servicii de termoficare.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe conducta aeriana de transport a agentului termic cu diametrul de un metru care a cedat din cauza vechimii,…

- Avarie pe reteaua de transport a agentului termic primar in zona Doi Cocosi din ConstantaCa urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 86, 160, 161, 247, Baza R.A.D.E.T din zona IC Bratianu, complex Doi Cocosi.Regia…

- Avarie pe reteaua de transport a agentului termic primar la mai multe puncte termice din municipiul ConstantaCa urmare a aparitiei unei avarii pe reteaua de transport a agentului termic primar, nu se pot asigura serviciile de termoficare la PT 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 40, 41, 66 din zona Centru.Reprezentantiei…

- Craiova ramane in cursul zilei de azi fara caldura si apa calda. O avarie produsa la reteaua de distributie a agentului termic primar, apartinand CEO- SE Craiova II lasa orasul in frig. „Avem o avarie la reteaua de distributie a agentului termic. Am depistat o problema undeva, in zona intresectiei dintre…

- RADET Constanta informeaza ca se executa lucrari pe reteaua de transport a agentului termic.Ca urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, RADET Constanta aduce la cunostinta faptul ca nu va furniza…

- Se executa lucrari pe reteaua de transport a agentului termic.Ca urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, RADET Constanta aduce la cunostinta faptul ca nu va furniza apa calda de consum in data…

- Este o avarie pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de RADET Constanta. Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de RADET Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru preparare apei calde de…

- bull; Va asiguram ca echipele noastre de interventie depun toate eforturile necesare repornirii instalatiilor in cel mai scurt timp, anunta reprezentantii RADET.RADET Constanta anunta aparitia unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare. Problemele se manifesta…