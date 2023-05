RADARE de weekend în ALBA: Unde este monitorizată circulația de către Poliția Rutieră. Atenționări pentru șoferi RADARE de weekend in ALBA: Unde este monitorizata circulația de catre Poliția Rutiera. Atenționari pentru șoferi Polițiștii rutieri din Alba se afla in trafic și monitorizeaza circulația și in acest weekend. Sunt prezenți pe principalele artere din județ, inclusiv cu aparate radar. Șoferilor le este recomandat sa respecte limitele de viteza, regulile de circulație, sa manifeste atenție, rabdare și respect in trafic, sa nu conduca obosiți. Consumul de alcool (peste 0,80 […] Citește RADARE de weekend in ALBA: Unde este monitorizata circulația de catre Poliția Rutiera. Atenționari pentru șoferi in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați din Sebeș, prinși in trafic de Poliție, la scurt timp dupa ce au furat dintr-o locuința din Campeni Trei barbați din Sebeș s-au ales cu dosar penal dupa ce au furat un aparat de sudura dintr-o locuința din Campeni. Polițiștii i-au prins in trafic, pe drumul de intoarcere spre Sebeș. Potrivit …

- Echipajele de Poliție Rutiera din țara au fost dotate cu 4.000 de tablete inteligente. Acestea nu doar ca vor semnaliza șoferilor problemele din trafic pe aplicații folosite de ei, ci ii vor ajuta și pe polițiști sa faca documentele de constatare in cazul abaterilor rutiere. Poliția Rutiera a fost dotata…

- Controale ale RAR și IPJ Alba, la Blaj. 6 mașini cu defecțiuni, depistate in trafic Polițiștii din Blaj, impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR), au organizat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 6 autoturisme…

- Polițiștii rutieri aradeni și reprezentanții Agenției Naționale Antidrog au efectuat, joi seara, o acțiune pe șoselele din municipiu, pentru depistarea șoferilor care conduc autoturisme in... The post Acțiune pentru depistarea șoferilor „fumați” sau bauți. Din cele aproape 300 de teste, doar unul a…

- In weekend-ul trecut, din agenda polițiștilor maramureșeni nu a lipsit identificarea conducatorilor auto care nu respecta legislația rutiera, care conduc sub influența alcoolului sau comit orice fel de abatere la normele rutiere. Astfel, au fost intocmite opt dosare penale pe numele unor conducatori…

- Un sofer din Bihor este fara permis de patru luni, dupa ce testul antidrog care i-a fost facut in trafic a iesit pozitiv. Rezultatul analizelor de urina a fost negativ, dar politistii asteapta si rezultatul analizelor de sange, care pot dura si un an si jumatate. Bihoreanul a ramas fara permis in seara…

- Circulatia rutiera este blocata pe DN 15D Vaslui – Roman in localitatea Bacesti din cauza unui autotren care a derapat si a ramas imobilizat pe sosea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, TIR-ul era fara incarcatura in momentul producerii evenimentului rutier.…

- Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane a transmis, duminica dimineața, ca circulația rutiera este blocata pe tronsonul Boița – Cunta din județul Sibiu din A1, ca urmare a ninsorilor abundente care au cazut. De asemenea, zapada a mai blocat DN 22 Ramnicu Sarat, județul Buzau – limita cu județul…