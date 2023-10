Rachete şi drone au lovit o bază irakiană care adăposteşte forţe americane Baza aeriana Ain al-Asad, care gazduieste fortele americane si alte forte internationale in vestul Irakului, a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete. Armata irakiana a declarat ca a inchis zona din jurul bazei si a inceput o operatiune de cautare. Nu era inca clar daca atacurile au provocat victime sau pagube, au precizat sursele. Atacul de joi este al treilea in mai putin de 24 de ore impotriva bazelor aeriene care gazduiesc trupe americane in Irak. Fortele militare americane din Irak au fost vizate si miercuri de doua atacuri separate cu drone, unul dintre ele provocand rani minore unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

