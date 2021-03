Rachete de ultimă generație, testate în regiunea Brest - Video Echipajele celei de-a 50-a baze aeriene mixte au lovit ținte care imitau vehiculele blindate. Pentru a distruge țintele, au fost folosite rachete antitanc ghidate 9M120 - o noutate in arsenalul Forțelor Armate din Belarus. Muniția a fost furnizata de Rusia ca parte a cooperarii tehnico-militare și va spori numarul acestora in cadrul Forțelor Armate. „Ataka” este folosit pentru a distruge vehicule blindate și tancuri. Focosul este echipat cu o incarcatura cumulativa și este capabil sa arda placi de oțel cu o grosime de pana la 900 milimetri. ” este folosit pentru a distruge vehicule blindate și tancuri.este echipat cu o incarcatura cumulativa și este capabil sa arda placi de oțel cu o grosime de pana la 900 milimetri. In plus, echipamentul militar, „Ataka” poate… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni din intreaga lume au votat pentru fotografia preferata in cadrul concursului Art of Building, pledand pentru Arg of Karim Khan realizata de fotograful profesionist Borna Mirahmadian din Australia, la categoria Opțiunile Publicului. Cei 15 finaliști din acest an au venit din intreaga…

- CHIȘINAU, 24 ian - Sputnik. Egiptul intenționeaza sa inregistreze trei vaccinuri impotriva coronavirusului in urmatoarele zile, inclusiv cel fabricat in Rusia, a declarat duminica ministrul Sanatații Hala Zayd. "Am inceput sa luam masuri pentru inregistrarea a trei vaccinuri - cel chinezesc,…

- Un card de flamingo roz s-a așezat in laguna Chakalburnu din Izmirul turcesc. In imagini puteți vedea cum se odihnesc pasarile care pe suprafața apei. Zona este bine protejata de vanturi, ceea ce le permite pasarilor sa se distreze in liniște. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și…

- CHIȘINAU, 24 ian - Sputnik. Primele declarații ale Casei Albe dupa inaugurarea președintelui SUA Joe Biden impotriva Rusiei sunt destul de previzibile, acestea sunt persoane demult cunoscute, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui rus. "Acest lucru este destul de previzibil,…

- CHIȘINAU, 28 dec – Sputnik. Aspectele politice ale cooperarii intre compania AstraZeneca și centrul Gamalei, impreuna cu Fundația pentru Investiții Directe (RFPI) in dezvoltarea unui vaccine combinat, au trecut pe plan secunt, considera directorul centrului Aleksandr Ginsburg. © Sputnik / AFK SistemaCentrul…

- CHIȘINAU, 26 dec – Sputnik. Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, l-a catalogat pe președintele ales Joe Biden drept “un președinte fake”, comparand desfașurarea scrutinul prezidențial din SUA cu cea de alegere a liderilor din statele lumii a treia. “Un tanar militar, care și-a facut…

- CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. Cabinetul de miniștri al Japoniei a decis interzicerea intrarii in țara a strainilor nerezidenți din cauza raspandirii tulpinii „britanice” a coronavirusului. Aceasta restricție va intra in vigoare pe 28 decembrie, scrie Kyodo News. © Sputnik / Mihai CarausSuspenda…

- Cosmonauții Oleg Artemiev și Nikolai Chub, precum și cațiva angajați ai Centrului au fost printre primii care au primit injectarea primei componente a vaccinului „Sputnik V”. Toți cei implicați in vaccinare au fost supuși unui control medical preliminar. In trei saptamani, ei vor primi a doua injecție…