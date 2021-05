Racheta din China scăpată de sub control s-a prăbușit în ocean Un segment semnificativ din racheta chinezeasca reintrata duminica in atmosfera Pamantului s-a dezintegrat deasupra Oceanului Indian, a anuntat agentia spatiala a Chinei, dupa speculatii intense despre locul in care ar putea cadea acest obiect de 18 tone, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres. „Conform monitorizarii si analizei, la 10.24 (02.24 GMT), la 9 mai […] The post Racheta din China scapata de sub control s-a prabușit in ocean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

