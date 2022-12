Rabla pentru Electrocasnice. De luni încep înscrierile pentru selectarea voucherelor. Ce produse sunt incluse în prima etapă Romanii interesați de programul Rabla pentru Electrocasnice afla ca luni, la ora 10:00 incep inscrierile in prima etapa, cu un buget de 25 de milioane de lei. Din cate a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), incepand de luni, 5 decembrie 2022, la ora 10:00, „persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului […] The post Rabla pentru Electrocasnice. De luni incep inscrierile pentru selectarea voucherelor. Ce produse sunt incluse in prima etapa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

