RABLA ELECTROCASNICE 2020. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Mediului, in acest an se va desfașura, pe langa cele doua programe ce vizeaza cumpararea de mașini noi, respectiv Rabla Clasic și Rabla Plus, și programul Rabla pentru electrocasnice.

Mai exact, programul Rabla pentru electrocasnice da posibilitatea celor care vor sa scape de electrocasnicele vechi, mari consumatoare de energie electrica, sa le dea in schimbul unui voucher ce poate fi folosit la cumpararea unora noi.

