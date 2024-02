Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea susține ca este in continuare candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Fostul edil a oferit și o reacție vis-a-vis de o posibila candidatura a lui Marcel Ciolacu. Gabriela Firea susține ca a purtat o discuție cu actualul premier al țarii, Marcel Ciolacu, care susține ca i-a spus ca nu…

- Programul ,,Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, conform Agerpres. “Asa cum am mai spus-o si in…

- ”Ne propunem sa crestem bugetul AFM-ului, pe de o parte, insa mai important decat bugetul global al AFM ului cred ca sunt programele in sine si modul in care le vom finanta. La Casa Verde Fotovoltaice, vom avea un buget record in 2024, respectiv 2 miliarde de lei doar pentru persoane fizice. La aceste…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. „Asa cum am mai spus-o si in trecut,…

- Programul ” Casa Verde Fotovoltaice ” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum…

- "Asa cum am mai spus-o si in trecut, ne oprim atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. Doua miliarde este cu siguranta un buget-record, la fel si cum si 1,75 miliarde a fost un buget-record pentru anul 2023, dar ne propunem sa fim chiar mai ambitiosi. Vom deschide…

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- ​Punctul de vedere APIA, exprimat public, a fost pentru o diminuare progresiva a valorii tichetelor din programele Rabla Plus si Rabla Clasic pe masura ce costurile de fabricație și prețurile de vanzare ale mașinilor electrice vor scadea, spune Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile…