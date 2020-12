R3HAB încheie anul 2020 cu un single plin de semnificații, Ones you miss 2020 a fost un an plin de neprevazut și provocari, in care artiștii le-au simțit lipsa fanilor și a interacțiunii directe cu ei. R3HAB a decis sa incheie acest an cu un nou single, Ones you miss, și sa trimita astfel un mesaj de optimism in preajma sarbatorilor de iarna. Cu un touch de pian și o linie ușoara de bas, piesa este una emoționanta, dar in același timp energica, fiind dedicata tuturor celor care ne fac viața mai frumoasa. In ciuda pandemiei, R3HAB a lansat anul acesta mai multe piese pline de semnificații, cum ar fi One more dance, feat. Alida; Am I the only one, feat. Astrid S și HRVY;… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

