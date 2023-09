Stiri pe aceeasi tema

- Zi de doliu național in Republica Moldova. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, este petrecut pe ultimul sau drum. Mircea Snegur va fi inmormintat astazi, la Cimitirul Central din Chișinau, de pe strada Armeneasca. In țara este zi de doliu național. In aceasta zi, in toate localitațile…

- O boala rara a lasat-o fara un picior, la doar 36 de ani. Este povestea de viața a Tatianei Bezerdic din Chișinau, fosta invațatoare, care in adolescenta s-a imbolnavit brusc, iar peste un timp, medicii au constatat ca sufera de maladia crunta, supranumita „picior de elefant”. Femeia a relatat, intr-un…

- In prezent, funcționeaza unitațile 1 și 2 de la Centrala nuclear-electrica de la Cernavoda, care asigura 18% din consumul de energie din Romania, transmite Radio Europa Libera. Autoritațile de la Chișinau anunța ca examineaza posibilitatea ca R. Moldova sa investeasca in Centrala nuclear-electrica…

- E o munca ingrata sa aduni in cateva cuvinte viața neordinara a unui mare luptator pentru cauza reintregirii neamului romanesc și readucerii Acasa a Basarabiei natale. Pana mai ieri, Alexandru Moșanu acoperea, in singuratatea lui necunoscuta multora, un front larg, lasand impresia dușmanilor și mancurților…

- Clubul de fotbal Dinamo Kiev intenționeaza sa joace meciurile de acasa in Liga Conferințelor din Moldova sau Romania. Despre aceasta comunica Sport.ua, menționind ca, in acest sens, Dinamo are in vedere varianta de a avea sediul la Odesa, la baza clubului local Cernomoreț, in prima parte a sezonului…

- Agenția Naționala de Transplant a anunțat ca, in ultimul weekend, au fost efectuate patru prelevari de organe in urma carora 12 pacienți transplantați au primit o noua șansa la viața. Prelevarile au fost efectuate la Iași, Targu Mureș, Cluj și Oradea. Transportul organelor prelevate și coordonarea cu…

- Selectionata Romaniei intalneste echipa Spaniei, miercuri, pe Stadionul Steaua din Capitala (ora 21:45), in prima zi a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, informeaz[ Agerpres.Romania face parte din Grupa B, alaturi de Spania, care are cinci titluri la acest nivel, Ucraina…

- Echipa nationala a Moldovei a invins marti seara, pe teren propriu, scor 3-2, echipa nationala a Poloniei, intr-un meci din cadrul grupei E a calificarilor pentru Euro 2024. Polonezii conduceau cu 2-0 la pauza, noteaza news.ro.Polonia a inceput bine la Chisinau, unde Arkadisuz Milik a deschis scorul…