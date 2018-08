R. Moldova nu va negocia un nou acord cu Gazprom, ci se va concentra pe gazoductul ce o va lega de Romnia

Maramures: Peste 111.300 de puieti forestieri distrusi de incendii in primele sase luni

In primele sase luni s-au produs 28 de incendii de padure, in timp ce anul trecut, in acelasi interval de timp, s-au inregistrat 199 de incendii in padurile proprietatea publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor… [citeste mai departe]