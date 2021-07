Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, i-a transmis vineri personal ambasadorului SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan, o scrisoare de protest in care il acuza de imixtiune in procesul electoral in curs de desfasurare in Republica Moldova in perspectiva alegerilor…

- Igor Dodon i-a inminat ambasadorului SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan, o scrisoare de protest, in care sint expuse acțiunile misiunii diplomatice americane inacceptabile practicilor dreptului internațional. Despre aceasta liderul PSRM a anunțat dupa ce a avut o intrevedere de lucru cu Hogan. “In debutul…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Fostul deputat și vicepremier Victor Stepaniuc a remarcat in emisie la Radio Sputnik Moldova ca vizita ambasadorului SUA la CEC Dereck Hogan chiar de Ziua Suveranitații ne demonstreaza ca suveranitatea extrem de fragila in Republica Moldova. Și asta pentru ca pe agenda…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

- Bogdan Aurescu a vorbit despre expulzarea spionului de la Ambasada Rusiei din București, catalogand incidentul drept „un episod care arata ca exista o preocupare din partea Federatiei Ruse fata de ceea ce face Romania ca aliat al NATO si ca stat membru al Uniunii Europene, dar in principal ca stat…

- Moscova isi rezerva dreptul de a „lua masuri relevante ca raspuns” la decizia „neprietenoasa” a Bucurestiului de a expulza un diplomat rus, a declarat ambasadorul rus Valeri Kuzmin pentru agenția de stat rusa TASS . Și purtatoarea de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova,…

- Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, a fost declarat persona non grata pe teritoriul Romaniei, anunța MAE. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului…