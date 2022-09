Quo vadis, române? Ne prefacem ca avem o industrie mirobolanta, dar aceasta se afla demult pe chituci. Ne facem ca agricultura noastra duduie, dar toti vedem de la fereastra trenului sau a masinii campurile lasate parloaga, iar vacile, cand n-au crapat, rag de foame. Ne inchipuim anapoda ca avem niste universitati (universecuritati scria Luca Pitu) de prima-intai, care dau tarii numai intelectuali de Nobel, dar ele scot pe banda rulanta analfabeti cu patalama la mana, gata sa ocupe cu pile un locsor caldut in vreun birouas, fapt ce inmulteste numarul telectualilor fictionali ai tarii; ori, in cel mai bun caz, vreun… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Steagul Romaniei nu a aparut pe ecranul din spatele podiumului de la Foro Italico, atunci cand David Popovici a primit medalia de aur caștigata dupa cursa de 100 de metri liber.Fantasticul inotator roman a observat totul in tpcere și a rezolvat rapid problema. La fotografia de grup, cu ceilalți medaliați,…

- David Popovici a plecat spre Roma, acolo unde va participa la Campionatul European de natație, iar sportivul din Romania a dezvaluit ce obiective are. Campionatul European de natație are loc in perioada 11 – 21 august, la Roma, iar David Popovici va concura la patru probe: 100, 200 și 400 metri liber…

- Simona Halep (30 ani, 16 WTA) a abandonat in timpul meciului cu Ana Kalinskaia (23 ani, 71 WTA), din optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, la scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaica. Jucatoarea romana de tenis, a treia favorita, a fost nevoita…

- David Popovici (17 ani) a declarat ca i-ar placea sa o intalneasca pe Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), dupa ce a fost intrebat de jurnalisti daca a vazut mesajul pe care i l-a transmis sportiva.

- Simona Halep a revenit in Romania dupa infrangerea in fața Elenei Rybakina din semifinalele Wimbledon 2022. Stand de vorba cu jurnaliștii prezenți la ajungerea ei in țara, fosta lidera mondiala a ținut sa vorbeasca și despre noua stea a natației mondiale: David Popovici.

- Simona Halep a invins-o pe Tamara Zidansek, in optimile de finala ale turneului de la Bad Homburg, dupa doar 67 de minute de joc. Romanca a cedat doar 3 game-uri, meciul incheindu-se cu scorul de 6-0, 6-3. Dupa un prim set caștigat fara prea multe emoții, Simona a avut un scurt moment de ratacire in…

- Asa cum Simona Halep a schimbat modul in care e privit tenisul in Romania, acum, in cazul lui David Popovici (17 ani), avem de-a face cu un personaj care, aproape sigur, va revolutiona inotul in Romania. Din toate punctele de vedere: de la mediatizare pana la interesul celor mici pentru acest sport.